İçişleri Bakanı Soylu'dan fırça: ''Çekmeyin şunu ya!''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa ziyareti sırasında görüntülerinin çekildiğini fark edince "çekmeyin şunu ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde kendisini çeken bir kişiyi azarladı. Soylu’nun kendisini kameraya kaydeden bir kişiye, “Çekmeyin şunu ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz” diye bağırdığı görüntüler gündem oldu.
Tele1
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