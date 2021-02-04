İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter'a tepki

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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.
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