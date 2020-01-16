İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ameliyat oldu

13 Ocak Pazartesi günü İdlib'e yardım amacıyla düzenlenen “İdlib'in Yayındayız” kampanyasının tanıtım törenine katılan Bakan Soylu, açıklama yaparken burnu kanadı. Bu sırada toplantıyı canlı veren televizyonlar yayını kesmek zorunda kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, çalışmalarına devam eden Soylu, salı günü Ankara'da özel bir hastaneye giderek tetkik yaptırdı. Doktorlar, kanamaya neden olan kılcal damarların yakılmasını önerdiler ve bakanın kılcal damarları yakıldı.

Soylu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iki gündür dinleniyor.

AKP grup toplantısı ve Belediyeler Birliği'nin düzenlediği ‘Akıllı Şehirler' toplantısına katılamayan Bakanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.