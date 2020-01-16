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  3. 16 Ocak 2020 19:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ameliyat oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burun ameliyatı oldu. Katıldığı bir toplantıdaki canlı yayında burun kanaması sorunu yaşayan Soylu’nun kılcal damarlarının yakıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ameliyat oldu
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13 Ocak Pazartesi günü İdlib'e yardım amacıyla düzenlenen “İdlib'in Yayındayız” kampanyasının tanıtım törenine katılan Bakan Soylu, açıklama yaparken burnu kanadı. Bu sırada toplantıyı canlı veren televizyonlar yayını kesmek zorunda kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, çalışmalarına devam eden Soylu, salı günü Ankara'da özel bir hastaneye giderek tetkik yaptırdı. Doktorlar, kanamaya neden olan kılcal damarların yakılmasını önerdiler ve bakanın kılcal damarları yakıldı.

Soylu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iki gündür dinleniyor.

AKP grup toplantısı ve Belediyeler Birliği'nin düzenlediği ‘Akıllı Şehirler' toplantısına katılamayan Bakanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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