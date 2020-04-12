İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

10 Nisan akşamı saat 22:00'da açıklanan 31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararının zamanlaması ve halkın sokaklara akın etmesiyle birlikte oluşan izdiham sonucunda sosyal mesafenin de ihlal edilmesi nedeniyle eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir, İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu, bu eleştirilerle ilgili olarak "Kararı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alınmıştır" demişti.

Soylu'nun istifa kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. İstifanın geçerli olabilmesi için Erdoğan'ın istifayı kabul etmesi gerekiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ BAĞIŞLASIN"

Soylu, istifa açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız beni bağışlasın" dedi.

Soylu istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:



"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN İLK İÇİŞLERİ BAKANI

2012 yılında AK Parti'ye katılan Süleyman Soylu, AK Parti AR-GE Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 64. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Parlamenter sistemin son hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktaydı.





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SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet’te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.