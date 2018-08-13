İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan AFAD’a Ziyaret

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi , Bakan Soylu’yu merkez yerleşkenin girişinde karşıladı. AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve sismik hareketleri 7/24 takip eden Türkiye Deprem İzleme Merkezi hakkında İçişleri Bakanı Soylu ve Bakan Yardımcısı Çataklı’ya bilgi verdi.

AFAD’ın güçlü bir kapasitesi ve sağlam bir sisteminin olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, “AFAD, Türkiye’nin medâr-ı iftiharı olan bir kurum. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin yüz akı olan bir kurum. Kurulmuş sağlam bir sistem var ve bu sistem işlemeye devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz, eksiklerimiz varsa yoldayken tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, AFAD’dan ayrılırken envantere yeni dâhil edilen kentsel arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ağır tonaj arama ve kurtarma araçlarını inceleyerek söz konusu araçlar hakkında bilgi aldı.