  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na 5 soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na 5 soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na 5 soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Ses ver Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Soylu, mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 5 soru sordu.

Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:

– Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

– ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

– Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

– 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Etiketler bakan soylu kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili belediyede tarihe geçecek suç duyurusu
Fransız askısı yaptıran Berksan 3 ay sonra ortaya çıktı
AK Partili isimden Erdoğan'ı da AK Partilileri de kızdıracak açıklama
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası ülke karıştı
Bakan Koca milyonların merakla beklediği tarihi duyurdu
Burak Deniz ile barışan Didem Soydan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
210 bin liradan başlıyor: İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar
Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
''Tek adam rejimi yıkılacak, Erdoğan aday olamayacak''
Edirne'de sayıları hızla artıyor: Çeltiklere zarar verip, 3 nilüfer türünü yok ettiler!