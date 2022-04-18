İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na 5 soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Ses ver Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Soylu, mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 5 soru sordu.

Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:

– Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

– ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

– Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

– 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;