İçişleri Bakanı Yerlikaya 729 bin kayıp Suriyeli'nin izini buldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağustos ayı başında 3,1 milyon Suriyeliden 729 bininin beyan ettikleri adreste bulunamadığını söylemişti. Bakan Yerlikaya büyük tepki çeken "kayıp" Suriyelileri buldu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 Ağustos’ta ‘3 milyon 103 bin Suriyeliden 729 binini beyan ettikleri adreslerde bulamadıklarını’ duyurmuş ve bu kişilere adres güncellemeleri için 90 gün süre verdiklerini söylemişti.

Sabah gazetesine konuşan Yerlikaya yeni sığınmacı politikasını “Artık ‘son gong, son durak’ diyoruz” diye açıkladı ve özetle şunları söyledi:

Türkiye’de 4 milyon 437 bin 329 kayıtlı yabancı var. Bunların 3 milyon 103 bini Suriyeli. Ayrıca 1 milyon 109 bini ikamet izinli, 224 bini uluslararası koruma altında.

Göç idarelerinde kuyruklar olmayacak. Yeni proje başlattık. Artık ikamet izinleri noterlerden alınabilecek.

‘Nasıl geldiyse öyle gidecek’

Türkiye’ye 95 ülkeden vizesiz gelinebiliyor. Turist olarak giriş yapıyor, altı ay geziyor. Sonra “Ben ikamet izni almak istiyorum” diyor. Politikamız şu: Ne niyetle geldiysen o niyetle gidersin! Turist olarak mı geldin, ‘Ben çobanlık yapmak istiyorum’ diyemezsin. Memleketine git. Oradan çalışma iznine müracaat et, ben seni değerlendireyim. Niyetini söyle ona göre ikamet iznini vereyim.

’90 gün süre verdik’

Adres tahkikatı yapıyoruz. 3 milyon 103 bin 606 Suriyeliden 731 bin 146’sının adreslerinde olmadığını belirledik. Onlara 90 gün süre verdik. Arapça, İngilizce ve Türkçe mesaj gönderdik, “Adresinizi güncelleyin” dedik. 203 bin 978 Suriyeli adresini güncelledi. 130 bin 430’u da randevu aldı. Geriye 396 bin 738 kaldı.

‘Artık ‘Son gong son durak’ diyoruz’

Adres bildirmeyen 396 bin 738 kişinin, güncelleme için 14 günü kaldı. Süre bittiğinde 60 günlük ikinci dönem başlıyor. Kendilerine tekraren çağrı göndereceğiz. Ve ardından kamu hizmeti sunumunu askıya alacağız. Artık “Son gong, son durak” diyoruz. Hastaneye veya okula geldiğinde “Git buradan” demiyoruz. “Sistem seni askıya almış git adresini güncelle” diyeceğiz.

‘Frontex ‘Avrupa’dalar’ diyor

396 bin 738 Suriyeliyi de tarayacağız. Ne zaman geçici koruma kimlik kaydını almış, 7 yıl önce. O tarihten günümüze kadar getiriyoruz. Sonra 5 yıl ve üzerinde kendisinden haber alınamayanlar şu kadar, 4 yılda şu kadar, 3 yılda şu kadar gibi sınıflandırma yapacağız. Peki bunlar nereye gitti? Frontex “Doğu Akdeniz, Batı Balkanlardan 996 bin Suriyeli son beş yılda Avrupa’ya geçti” diyor. İşte bizde izi bulunamayanlar bunlar.

‘238 bin Suriyeli vatandaş oldu’

2022 Haziran ayından beri yeni hiçbir Suriyelinin kaydını yapmadık. 13 yılda 238 bin 733 Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti Türkiye’de doğan Suriyeli’ye de vatandaşlık verilmiyor.

‘Suriyelilerin kimlikleri çiplenecek’

Yeni projemiz Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma statüsü kazananların kimliklerinin çipli hale getirilmesi. Darphanede kimlik basımına başlandı. Bu kimliklerin taklit edilmesi mümkün olmayacak.”

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