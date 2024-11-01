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İçişleri Bakanı Yerlikaya: ''Şehrin emini terör yandaşı olamaz''

İçişleri Bakanı Yerlikaya: ''Şehrin emini terör yandaşı olamaz''
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ile ilgili konuştu. Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

 "TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi. terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur.

Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."

 

 

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya Esenyurt Belediyesi'ne kayyum esenyurt belediyesi kayyum
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