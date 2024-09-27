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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin açıklaması
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Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin ile ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "çok geçmeden açıklığa kavuşacak" açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin soruşturmasının ayrıntılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

Yerlikaya, "Gelinen noktada çok fazla zaman geçmeden açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Yerlikaya, açıklamalarında şunları söyledi:

"Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Kızımızın mekanı cennet olsun. Tekrarının olmaması için dua ediyoruz. Bu olay pek çok zaman diliminde anlatılacaktır. Toplum olarak almamız gereken pek çok dersler var. Çok büyük gayret var. 

Sürecin geldiği nokta çok fazla zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. 

Medya da üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yaptı. 

Yetkili ağızdan söylenen her söz masaya yatırılıyor. Süreci Adalet Bakanlığımız paylaşıyor. Üzerine düşen vazifeyi yaptı. Fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşturulacak. 

Tarifi imkansız bir acı var çok büyük bir dram. Bunu gören duyan hisseden bir baba olarak üzüntü duyuyorum.

Biz Narin'in naaşını bulduğumuz zaman paylaşımda bulundum. Cumhurbaşkanımız da paylaşım yaptı. 'Narin kızımızın katillerinin bulunmasının takipçisi olacağım' dedi. Devlet olarak bu kadar hassasiyetli çok duygusal bir kararlılık var. 

Hal böyleyken birileri bu olayı bile siyasi rekabet olarak kullanmaya çalışmalarını büyük bir haksızlık olarak görüyorum ve onlara yakıştırmıyorum. 

Bu canilerin ceza alacağını hep beraber göreceğiz."

Etiketler Ali Yerlikaya narin narin cinayeti
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