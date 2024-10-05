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İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi
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Türkiye her gün yeni bir kadın cinayetine uyanırken, her gün birden fazla şiddet olayı yaşanırken dün İstanbul'da bir kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ve Fatih'te 2 kadının katledilmesiyle şiddete karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Ancak bu sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan "Türkiye'nin Huzuru" paylaşımı yapması yükselen tepkilere adeta tuz biber ekti ve vatandaşlar İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok sert tepki gösterdi.

Türkiye her gün yeni bir suç, vahşet, cinayete uyanırken son olarak İstanbul Fatih'teki peş peşe 2 kadın cinayeti bardağı taşıran son damla olmuştu.

Sosyal medya şiddete karşı tek ses olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nı "yanlış zamanlaması" ortalığı bir anda karıştırdı.

Adana'da devam eden TEKNOFEST'e dair bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya paylaşımında "Türkiye'nin Huzuru" etiketini kullanınca sosyal medyada çok ağır eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yerlikaya'nın paylaşımına binlerce yorum yapılırken, kimi kullanıcılar "hani huzur" yazarken kimi kullanıcılar da "yaşananlarla ilgili 2 kelam etseydiniz" diyerek eleştirilerini sıraladı.

Bakan Yerlikaya'ya yapılan yorumların arasında bir kullanıcının "Teknofest mi, gündemden haberin var mı senin" diye sorduğu da görüldü.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o tepki çeken paylaşımı:

Türkiye her gün yeni bir kadın cinayetine uyanırken, her gün birden fazla şiddet olayı yaşanırken dün İstanbul'da bir kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ve Fatih'te 2 kadının katledilmesiyle şiddete karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Ancak bu sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan "Türkiye'nin Huzuru" paylaşımı yapması yükselen tepkilere adeta tuz biber ekti ve vatandaşlar İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok sert tepki gösterdi.

 

Etiketler Ali Yerlikaya tepki sosyal medya Türkiye'nin huzuru tepkiler
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