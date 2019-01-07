İçişleri Bakanlığı: 2018'de rekor kırıldı

Güvenlik güçleri, 2018'de ülke genelinde yürüttükleri uyuşturucuoperasyonları ile tarihi bir rekora imza attı. Geçen yıl zehir satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldı.

İçişlerşi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturcuya geçen yıl ağır darbe vurulduğu belirtildi.

2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı.

147 bin 562 operasyon yapıldı

2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı.

18 ton eroin ele geçirildi

Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi.