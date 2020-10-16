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  3. 16 Ekim 2020 21:18

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığ, Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu'nları kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"

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