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  3. 11 Temmuz 2020 14:41

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listede aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika Haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi. 

Bölgede operasyon devam ediyor.

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