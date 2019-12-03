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  3. 03 Aralık 2019 21:40

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler !

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 5 teröristin bugün ülkesine gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini açıkladı. Son rakamla birlikte 26 terörist sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler !
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İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu." ifadelerini kullandı.

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