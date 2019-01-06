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  3. 06 Ocak 2019 16:49

İçişleri Bakanlığı dikkat çeken verileri açıkladı

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl vatandaşların isteği üzerine 164 bin 173 ad soyad değişikliğinin yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı dikkat çeken verileri açıkladı
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2018 faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2 Nisan 2018 tarihinde başlatılan "Üçü bir yerde" uygulaması kapsamında, 1 milyon 519 bin 282 pasaport ve 2 milyon 958 bin 748 sürücü belgesi düzenlendi. 4 milyon 818 bin 808'i geçen yıl 2 Nisan'a kadar olmak üzere toplam 17 milyon 652 bin 503 T.C. kimlik kartı hazırlandı. Dijital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında, 173 milyon 19 bin 340 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.

Ad soyad değişikliği

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği yapıldı. Ayrıca 22 milyon 107 bin 8 adet nüfus kayıt örneği düzenlendi.E-devlet sistemi ve ilçe nüfus müdürlüklerinden toplam 17 milyon 712 bin 288 yerleşim yeri belgesi hazırlanarak vatandaşlara teslim edildi, 7 milyon 662 bin 267 adres beyanı tescili yapıldı.

Alt üst soy bilgisi sorgulamaya ilgi

E-devlet sistemi üzerinden 31 milyon 937 bin 261 alt üst soy bilgi sorgusu yapıldı. İlçe nüfus müdürlüklerince, 91 milyon 674 bin 641 tescil ve diğer işlemler (doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi) gerçekleştirildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerince, geçen yıl sonu itibarıyla 56 milyon 660 bin 77 kişiye yönelik 366 milyon 407 bin 511 işlem yapıldı.

AA

ad soyad değişikliği , içişleri bakanlığı
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