İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2021 yılında 1140 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Meydana gelen terör olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalış gerçekleştiği belirtilirken, 19 bin 162 şehir, 124 bin 159 kırsal operasyonun düzenlendiği belirtildi.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣'de— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 4, 2022
TERÖRLE MÜCADELE ⬇️ https://t.co/mkDxtlQFP3 pic.twitter.com/HRWRJqkfa7
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