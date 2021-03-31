  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu! O kişiler Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O kişiler Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı, "Borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama şöyle:

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona erecektir.

Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak.

Etiketler bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İclal Aydın sadece 3 ayda tüm kilolarından kurtuldu
Bakan'ın oğlunun çakarlı trafik sefası kamerada
Herkesin merak ettiği ''koronavirüs'' haritalarının sırrı ortaya çıktı!
A101 1 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu
Piyasalar alev alev: Dolar 8,5 TL'ye, Euro 10 TL'ye dayandı! Altına el değmiyor!
Meteoroloji uzmanından buz gibi Mart ayı için ''sıra dışı'' uyarı!
İzmir’de hırsızlar hasarlı evlere dadandı
Belediye başkanı başhekimi ayağına çağırıp aşı yaptırdı
''Mucize'' denilen aşıda korkunç yan etki! Pancara döndü!
Prof. Dr. Elif Dağlı: ''En şiddetli piki yaşıyoruz!''