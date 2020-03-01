  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mart 2020 10:54

İçişleri Bakanlığı operasyonun başladığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt-Şırnak illeri ara hattında Kapan-7 Harekatı başlatıldı. Operasyonda 815 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı operasyonun başladığını duyurdu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt-Şırnak illeri ara hattında Kapan-7 Harekatı başlatıldı. Operasyona; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel katılıyor.

Siirt-Şırnak illeri ara hattında Karadağ Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “KAPAN-7

KARADAĞ OPERASYONU” başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
operasyon , içişleri bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM