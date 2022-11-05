İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen ve kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıkladı.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ülkesine dönen ve kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıklayan Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 611 bin 143'tür" ifadelerini kullandı.

"EKİM AYINDA 24 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Çataklı, Ekimde 24 kadının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPAN 8 BİN 24 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM"

Çataklı, siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ve 159 şüphelinin yakalandığını bildirdi.