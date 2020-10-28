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  3. 28 Ekim 2020 22:44

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Tele1'e tepki

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tele1 televizyonu sunucusuna polise yönelik iddialarla ilgili tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Tele1'e tepki
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Çataklı, Twitter'dan Tele1 sunucusunun iddialarının yer aldığı görüntüyü paylaşarak, "Bu mübarek gecede iftirayı atan malum Tele1 adlı televizyon kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra yüce milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki Fransızlarla da uğraşıyoruz." açıklamasında bulundu.

polis , tepki , içişleri , tele1
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