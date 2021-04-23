İçişleri Bakanlığı ''yasak değil'' demişti ama... 23 Nisan çelengi de yasaklandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan yasaklarda "çelenk sunma törenleri"ne izin verilmişti ama CHP'nin başvuruları reddedildi.

Uşak ve Amasya valilikleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve il umumi hıfzıssıhha kararlarını gerekçe göstererek CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Atatürk anıtına çelenk sunma başvurularını reddetti. İçişleri Bakanlığı'nın dünkü genelgesinde ise "Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak" denilmişti.

Uşak Valiliği CHP'nin "pandemi kurallarına uyarak" yapmak istediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına getirdiği yasağı; İçişleri Bakanlığı İller İdare Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2021 tarih ve 7377 sayılı, "23 Nisan 2021 günü sokağa çıkma kısıtlaması" konulu yazı ve 2021/12 numaralı il umumi hıfzıssıhha meclis kararına dayandırdı.

Amasya'da ise Valilik CHP'nin talebine; "İçişleri Bakanlığı İller İdare Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 96213831-249/3182 sayılı yazısı ve Amasya Valiliği İl umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararıyla Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunmanız uygun bulunmamıştır" cevabını verdi.

İKİ VALİLİĞİN İKİ AYRI İÇİŞLERİ YAZISI BİRBİRİNDEN FARKLI

Uşak ve Amasya valiliklerinin, CHP il başkanlıklarının yaptığı Atatürk anıtına çelenk sunma başvurularını İçişleri Bakanlığı’nın iki ayrı tarihli farklı yazılarına dayanarak reddetmesi dikkat çekti. Amasya Valiliği’nin atıf yaparken resmi yazıya İller İdaresi Genel Müdürlüğü yerine “İller İdare Genel Müdürlüğü” yazdığı görüldü.

MUHARREM ERKEK ELEŞTİRDİ

Valiliklerin yasakları üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanında Valiler; sınırlı sayıda kişiyle, açık havada, pandemi kurallarına uyarak 23 Nisan törenleri kapsamında çelenk koymamıza yasak getiriyorlar. Lebaleb hukuksuzluk içindeki iktidar şunu iyi bilsin ki Atamıza minnetimizi ve çelenklerimizi sunacağız!"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE “ÇELENK SUNULABİLECEĞİ” BELİRTİLİYORDU

İçişleri Bakanlığı'ndan dün yayımlanan genelgede ise konuya ilişkin maddede “çelenk sunma törenleri” dışında kutlama programı yapılamayacağı şu şekilde ifade edilmişti:

“Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek."

ANKA