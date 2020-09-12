İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile ‘'HES kodu'’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamına 81 il valiliğine ‘Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu’ konulu genelge gönderdi. Buna göre şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.



Genelgeye göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.