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İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Covid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Covid-19 bakımından çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Covid-19 bulaşmasında önemli kaynak olan aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verilecek.

İllere Göre Risk Durumu
20-26 Mart 2021

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı.

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