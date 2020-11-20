İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar saat 20.00 itibarıyla başladı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00’de kepenk indirdi.

PAKET SERVİS UYGULAMASI YAPILACAK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya ve online yemek sipariş firmaları kısıtlamanın uygulamaya girdiği saat itibarıyla sadece telefon ya da internet üzerinden yapılan siparişlere paket servis hizmeti sunmaya başladı. Bunun yanı sıra restoran, lokanta, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arasında sadece ‘gel-al’ ya da paket servis şeklinde hizmet verecek.

Kısıtlamalardan şehirler arası dinleme tesislerindeki yeme içme tesisleri muaf tutulacak.

65 yaş ve üstü 10.00-13.00, 20 yaş ve altı kişiler ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YARIN

Öte yandan genelge kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, fırınlar ve bakkallar ise Cumartesi ve Pazar günler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00’de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00’de yürürlüğe girmiştir."