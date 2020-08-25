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  3. 25 Ağustos 2020 17:12

İçişleri Bakanlığı'ndan Elif Sarı açıklaması

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı olayıyla ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Elif Sarı açıklaması
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Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığını etiketleyerek çağrı yaptı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Sosyal medya platformu Twitter’da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

 
Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir.

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açıklama , içişleri , elif sarı
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