İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bir terörist sınır dışı edildi

Türkiye, yakaladığı yabancı uyruklu DAEŞ'li teröristleri ülkelerine göndermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı (YTS) Türkiye'den sınır dışı edildi" dedi.

Çataklı, geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının da seyahat programlarını yapıldığını ve 14 Kasım'da sınır dışı edileceğini söyledi.

Sınır dışı sürecine ilişkin Çataklı diğer şu bilgileri verdi:

"Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak"

"KİMSENİN DEAŞ OTELİ DEĞİLİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tartışma konusu olan DAEŞ'li teröristlerin iadesiyle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Şimdi biz bunları 'size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. İade edeceğiz. Ayağa kalkıyorlar. 'biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın.' Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da silseniz de saklasanız da o DEAŞ'lıları, insanınızı, kendi vatandaşınızı, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz. Ne yaparsanız yapın. Kendi insanınıza nasıl hesap vereceğinizi kendiniz bilirsiniz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz."