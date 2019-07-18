İçişleri Bakanlığı'ndan Osman Öcalan sorusuna ''kişisel veri'' yanıtı

İçişleri Bakanlığı, Diken’in bilgi talebine şöyle yanıt verdi: “Talep edilen hususların 4982 Sayılı Bilgi Edinme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunlarının ilgili hükümleri uyarınca karşılanamayacağı değerlendirilmiştir.”

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23 Haziran seçimleri öncesinde PKK’nın eski liderlerinden Osman Öcalan TRT Kurdi’ye çıkmıştı. Bu yayının, iktidarın, HDP ve Kürt oylarının ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu’na gitmesini engellemek için düzenlediğine dair değerlendirmeler yapılmış, Osman Öcalan hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtilmişti.

Erdoğan: Bilmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” demişti.

Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığına dair bilgiler, iktidara yakın Sabah gazetesinde dört yıl önce, 15 Mart 2015 tarihli bir habere dayandırılsa da, kırmızı bülten çıkarıldığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

İYİ Parti’den suç duyurusu

Son olarak, İYİ Parti, Osman Öcalan’ın ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında ‘suçu ve suçluyu övme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, terör örgütünün propagandasını yapma’ iddalarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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