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  3. 04 Şubat 2021 15:44

İçişleri Bakanlığı'ndan ''Sevgililer Günü'' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik bir genelde gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan ''Sevgililer Günü'' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

içişleri , sevgililer günü , genelge
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