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  3. 22 Mayıs 2020 21:36

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi başvuruları hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için başvuruya gerek olmadığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi açıklaması!
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.

Açıklamada, seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek olmadığı da kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

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içişleri bakanlığı , içişleri , seyahat izin belgesi
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