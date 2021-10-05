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İçişleri Bakanlığı'ndan telefonlara uyarı: Sedat Peker...

İçişleri Bakanlığı'ndan telefonlara uyarı: Sedat Peker...

İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği mesaj akılara Sedat Peker’in yayımladığı videoları getirdi.

Süleyman Soylu’nun bakan olarak başında olduğu İçişleri Bakanlığı, bugün vatandaşların telefonlarına dolandırıcılık uyarısı mesajı gönderdi. 

Bakanlığın gönderdiği mesajda, "Sosyal medyadan yurtdışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz" ifadeleri yer aldı.

 SEDAT PEKER UYARISI MI?
İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği mesaj akılara Sedat Peker’in yayımladığı videoları getirdi. 

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, geçen aylarda yaptığı görüntülü konuşmaların kayıtlarını yayımlamıştı. 

Yurtdışında bulunan Peker, bazı isimlere de kendisini karşılarına almaları durumunda konuşma kayıtlarını yayımlayacağı hususunda uyarmıştı. 

İşte o mesaj:

Etiketler sedat peker mesaj
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