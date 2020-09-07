İçişleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kaymakam görevden alındı

İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruştırmaları kapsamında bazı kaymakamlar görevden alındı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM'DA 3 KAYMAKAM

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının yaklaşık 35 kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yaptığını belirtti. Bu kapsamda Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlar görevden alındı.

Memiş, "Bu idari bir tedbir, dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Özel bir çalışma. İstiyoruz ki hiç kimse bu tür işlere bulaşmasın." dedi.



Görevden uzaklaştırılan kaymakamlarla ilgili henüz gözaltı işlemi olmadığını belirten Vali Memiş, her soruşturmada yeni bilgilerin ortaya çıktığını söyledi. Gözaltına alınan kaymakamların bazılarının kıdemli olduklarını ifade eden Memiş, "Bende kesin bilgiler var ama paylaşamam, soruşturma devam ediyor. Neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz devlet olarak. Yani pes doğrusu" diye açıklamada bulundu.



ŞANLIURFA'DA İKİ KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın da açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

TUNCELİ VALİ YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Tunceli'de 1 vali yardımcısı ve 1 kaymakam ile Erzincan'da 1 kaymakam görevden alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı. Zor ve Topçuoğlu'nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

Erzincan'da da İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazı doğrultusunda Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene'nin görevden alındığı belirtildi.

Büyükergene'nin yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.