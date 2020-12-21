İçişleri'nden yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin yok

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri sayması üzerine valiliklere genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; Otellerde yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek.