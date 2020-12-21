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  3. 21 Aralık 2020 18:30

İçişleri'nden yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin yok

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine müsaade edilmeyecek.

İçişleri'nden yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin yok
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İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri sayması üzerine valiliklere genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; Otellerde yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek.

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