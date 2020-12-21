İçişleri'nden yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin yok

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İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri sayması üzerine valiliklere genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; Otellerde yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek.
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