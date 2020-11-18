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  3. 18 Kasım 2020 01:53

İçişleri'nden yeni korona genelgesi! Kısıtlamanın saatleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda valiliklere bir genelge gönderdi.

İçişleri'nden yeni korona genelgesi! Kısıtlamanın saatleri belli oldu
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İçişleri Bakanlığı corona virüs tedbirleri kapsamında yeni genelge yayımladı.

Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.


Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.


Pazar günü saat 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e dek sokak kısıtlaması sürecek.

Yeni tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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