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YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
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  3. 09 Aralık 2020 18:58

İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! En az 3 metre mesafe bırakılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge bir genelge gönderdi.

İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! En az 3 metre mesafe bırakılacak
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Genelgeye göre, sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecekAlan sorumlusu zabıta personeli, kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarını sağlayacak.

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