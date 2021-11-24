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İcra ile çocuk teslimi uygulaması bitiyor

İcra ile çocuk teslimi uygulaması bitiyor

Meclis Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'nin ilk 29 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte çocuk tesliminin icra yoluyla yapılması son buluyor.

Meclis Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren teklifin birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi, ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kabul edilen maddelere göre, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erecek.

Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan velayet alınabilecek.

Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Covid-19 izni uygulama süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Etiketler icra ile çocuk teslimi yargı paketi
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