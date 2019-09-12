İcradan satılık uzman doktor !

Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir ihale ilanında bir özel hastanenin hekim kadrosu “satışa çıkarıldı”.

İlan “Tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır (toplu satış)” başlığıyla yayımlandı. “Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup” ifadesine yer verilen ilanda satışa çıkarılanın “Özel Botan Hospital Hastanesinin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve yukarıda branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu” olduğu belirtildi.

15 UZMANLIK ALANINDAKİ HEKİMLER DE SATIŞTA

Hekimlerin tepkilerine yol açan ilanda “ihaleye çıkarılan ve değerleri belirtilen” hekim kadrosunun listesi ise şöyle yer aldı:

Hekimlere maddi bedel biçilerek yayımlanan ilanda, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, anestezi ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göz, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz alanında uzman hekimler satışa çıkarıldı.

Çocuk sağlığı, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın doğum uzmanlıkları 55 bin 650 TL’ye satışa çıkarken diğer uzmanlıklara 44 bin 520 TL değer biçildi.