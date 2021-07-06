  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İcradan satışa çıkarıldı: Stadyum bile var

İcradan satışa çıkarıldı: Stadyum bile var

İcradan satışa çıkarıldı: Stadyum bile var

Antalya'da, içinde Mardan Stadyumu'nun da bulunduğu spor kompleksi, 178 milyon 854 bin lira bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Aksu ilçesi Kundu bölgesinde, 2009 yılında Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak, inşa edilen ve 2010'da 'dünyanın en lüks oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'e ait Mardan Stadyumu, antrenman sahaları ve 7 tarla, İstanbul Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

28 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK
102 bin 645 metrekare alan üzerine kurulu; içinde 2 futbol sahası, 5 tribün, antrenman sahası bulunan spor kompleksi ve lojmanlar 178 milyon 854 bin lira bedelle 28 Temmuz günü saat 13.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Etiketler stadyum satış icra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
200 milyon euroluk transfer bombası patladı
Hazır mısınız ? A'dan Z'ye, %15'ten %50'ye zam geliyor
Duygu Özaslan eleştirileri takmadı; bikinili paylaşımlara devam ediyor
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı
Delta varyantı için en kapsamlı araştırma yayınlandı! Sonuç hiç iç açıcı değil...
Korona virüs aşısını reddedenlere kötü haber: Yeni kısıtlama geliyor
Altın yeniden yükselişte... Dolar ve Euro zirvede!
Koca'dan Kurban Bayramı'na ek tedbir gelecek mi ? sorusuna yanıt
''Soylu'ya yakın bir isimle görüştüm'' deyip açıkladı...
MetroPOLL araştırdı: 2023'te ilk kez oy kullanacak Z Kuşağı AK Parti'nin üstünü çizdi!