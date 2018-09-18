İdlib anlaşmasının detayları belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ile varılan İdlib mutabakatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Mutabakat zaptına göre şu anda bulunan İdlib'in sınırları korunacak. Buralar ağır silahlardan arındırılacak. 15 Ekim itibarıyla ağır silahlar silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek. Saldırı olmaması ve rejimin İdlib’e girmemesi için Rusya tedbir alacak" dedi.

Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası olacağını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'e ilave asker takviyesi yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Silahsızlandırılmış bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor. Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan (Suriye'deki) M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak."

Erdoğan - Putin zirvesinden tarihi karar