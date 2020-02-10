İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu !

Suriye’nin İdlib kentinde Esed güçlerinin topçu atışı sonucunda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın evlerine ateş düştü.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep’teki babaevine ateş düştü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi unsurları tarafından topçu atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı.

Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep’teki babaevine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.

Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesinin yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ KAHRAMANMARAŞ'A DÜŞTÜ

Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT HABERİ UZMAN ONBAŞI ENES ALPER'İN BABA EVİNE ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.

Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

ACI HABER PİYADE UZMAN ÇAVUŞ DAVUT ÖZCAN'IN BABAOCAĞINA ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın (25), memleketi Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan - Bünyamin Özcan çiftine çocuklarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu kaydedildi.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT HABERİNİ CENAZEYE GİDERKEN ALDILAR

İdlib'de, rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) acı haberi ailesine verildi. Şehit Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç'in de bugün kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiği, ailesinin de onun cenazesine giderken, yolda çocuklarının şehadet haberini aldığı öğdrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 1,5 yıl önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit oldu. Albayrak'ın acı haberi memleketi Kayseri'ye geldi.

1 GÜNDE 2 ACI HABER ALDI

Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'i kanserden kaybettiği haberini aldıktan sonra eşi Bayram Güvenç ile Kayseri'nin Sarız ilçesine otomobille seyir halinde olduğu öğrenildi. Anne Albayrak ağabeyinin yasını tutarken, yolda oğlu İbrahim'in şehadet haberini aldı. Aile ardından Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde bulunan evine getirildi. Gözyaşı döken aileye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. TSK personeli de şehit ailesini teselli etmeye çalıştı.

ŞEHİT ALBAYRAK 8 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Şehit olan İbrahim Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayında da evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Şehit Albayrak'ın ağabeyi Doğan Albayrak'ın da İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.