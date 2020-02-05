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  3. 05 Şubat 2020 07:13

İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
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İstanbul'da lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle: 

ŞEHİR HATLARI
07:30 Beşiktaş-Büyükada
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40  
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

DHA

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