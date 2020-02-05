İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
ŞEHİR HATLARI
07:30 Beşiktaş-Büyükada
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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