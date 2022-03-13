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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle BUDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal edilirken, İDO'nun tüm seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'NUN TÜM SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada da, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerinin iptal edildiği belirtildi. 

Etiketler ido budo sefer feribot ulaşım
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