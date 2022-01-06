İDO ve BUDO seferlerine şiddetli rüzgar engeli

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. İşte gerçekleştirilemeyecek olan seferler...

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti. İDO SEFERLERİ DE İPTAL



İDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:



07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma