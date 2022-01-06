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İDO ve BUDO seferlerine şiddetli rüzgar engeli

İDO ve BUDO seferlerine şiddetli rüzgar engeli

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. İşte gerçekleştirilemeyecek olan seferler...

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL

İDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

 

 

 

Etiketler budo fırtına sefer deniz seferleri
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