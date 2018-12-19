İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO:

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa