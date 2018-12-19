Meteoroloji'den bir uyarı daha ! Kar yağışı İstanbul sınırında
Meteoroloji'den bir uyarı daha ! Kar yağışı İstanbul sınırında
Dehşete düşüren görüntüler ! Sokak köpeklerine işkence
Dehşete düşüren görüntüler ! Sokak köpeklerine işkence
FED'in faiz kararı öncesi dolar/TL'de günün ilk rakamları
FED'in faiz kararı öncesi dolar/TL'de günün ilk rakamları
Herkesi ilgilendiren kanun Resmi Gazete'de
Herkesi ilgilendiren kanun Resmi Gazete'de
Yola çıkacaklar dikkat ! Bazı seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat ! Bazı seferler iptal edildi
Beyaz Saray'dan Gülen'in iadesi hakkında açıklama
Beyaz Saray'dan Gülen'in iadesi hakkında açıklama
Avrupa'yı sallayan karar ! İstifa ediyor...
Avrupa'yı sallayan karar ! İstifa ediyor...
Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti paylaşımı
Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti paylaşımı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2018 07:17

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
A+ A-

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO:
07:30 Yenikapı-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

 

DHA

budo , deniz otobüsü , ido
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM