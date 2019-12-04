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İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
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  3. 04 Aralık 2019 07:14

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Marmara Bölgesi’nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO’nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, İptal edilen İDO Seferleri: “Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 04.12.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi ile Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

BUDO Seferleri: “04.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10.00 seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.”

İHA

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