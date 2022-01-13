İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
BUDO'nun iptal edilen seferleri:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun iptal edilen seferleri:
09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
İHA
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