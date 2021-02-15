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  3. 15 Şubat 2021 07:06

İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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