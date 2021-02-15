İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

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İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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