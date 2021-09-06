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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO),bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı, 07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.

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Etiketler ido ido seferleri sefer iptali
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