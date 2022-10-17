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İETT otobüsü şarampole uçtu

İETT otobüsü şarampole uçtu

İstanbul'da henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başlayan İETT otobüsü şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe 2252 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokakta bulunan çok sayıda trafik işareti ve sokak lambasını da devirerek yaklaşık 500 metre sürüklenen İETT aracı, yol sonundaki şarampole uçtu.

Faciadan dönüldü
Kaza sırasında otobüsün içinde ve yol üzerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığının tespit edilmesinin ardından kaza yeri İBB’ye ait kurtarıcı vinçlere bırakıldı. Kullanılamaz hale gelen İETT otobüsü vinçler yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak İETT garajına götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Etiketler iett otobüs şarampol
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