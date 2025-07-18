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İETT şoförü yanan Türk Bayrağı'nı elleriyle söndürdü

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İETT Kaptanı Samet Duyduk, 15 Temmuz gecesi Sultangazi’de yanmakta olan Türk Bayrağını fark edince aracını durdurdu ve koşarak bayrağı alarak elleriyle söndürdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, 50AT Cebeci – Alibeyköy hattında görev yapan İETT Kaptanı Samet Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında seferini sürdürürken yol kenarındaki duvarda asılı bir Türk Bayrağının yanmakta olduğunu fark etti.Hiç tereddüt etmeden aracını güvenli şekilde durduran ve yolcularına bilgi veren kaptan, hızla olay yerine koştu. Yanmakta olan Türk Bayrağını, elleriyle söndürdü.

BAYRAĞI KORUDU, YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Kaptan Duyduk, bayrağı alarak aracına taşıdı. Seferini tamamladıktan sonra bayrağı, son durakta İETT yetkililerine ve Emniyet Güçlerine teslim etti. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT Kaptanı Samet Duyduk, 15 Temmuz gecesi Sultangazi’de yanmakta olan Türk Bayrağını fark edince aracını durdurdu ve koşarak bayrağı alarak elleriyle söndürdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT GENEL MÜDÜRÜ İRFAN DEMET TEBRİK ETTİ

Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İETT kaptanının gösterdiği duyarlılık hem yolcuların hem de kamuoyunun takdirini topladı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Kaptan Samet Duyduk’u makamında ağırladı. Demet, "Bu davranış yalnızca bir refleks değil, aynı zamanda milletimizin değerlerine sahip çıkan vicdanlı bir duruştur" diyerek kaptanı tebrik etti.

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Etiketler İETT iett şoförü türk bayrağı yanan Türk bayrağı türk bayrağı
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