İfadesi alınan 6 gazeteci hakkında karar verildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ifade veren 6 gazeteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Gazeteciler Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'Yalan Bilgiyi Alenen Yayma' 'Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlarından ifadeleri alınmak üzere polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye götürüldü.

Ruşen Çakır, Soner Yalçın ve Aslı Aydıntaşbaş'ın da ifadelerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Çakır ve Yalçın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer yandan İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında 6 gazetecinin mevcutlu olarak ifadelerinin alınması talimatı verilmişti. Polis ekipleri İstanbul dışında olduğu öğrenilen Ruşen Çakır’ın bulunduğu adrese gitti. Polis ekiplerinin Çakır'ı Sakarya’dan İstanbul’a getirdiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Gazeteciler emniyetteki ifadelerinin ardından ‘Yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

